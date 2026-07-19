Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - FinaleJetzt kostenlos streamen
Tennis: WTA 125 Kitzbühel
Folge 18: Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Finale
150 Min.Folge vom 19.07.2026
Im rot-weiß-roten Finale kämpften Sinja Kraus und Julia Grabher um den Titel beim WTA-125-Turnier in Kitzbühel, das nach 30 Jahren sein Comeback feierte.
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Tennis: WTA 125 Kitzbühel
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