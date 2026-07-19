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Tennis: WTA 125 Kitzbühel

Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Finale

ORF1Staffel 1Folge 18vom 19.07.2026
Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Finale

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Tennis: WTA 125 Kitzbühel

Folge 18: Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Finale

150 Min.Folge vom 19.07.2026

Im rot-weiß-roten Finale kämpften Sinja Kraus und Julia Grabher um den Titel beim WTA-125-Turnier in Kitzbühel, das nach 30 Jahren sein Comeback feierte.

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