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Tennis: WTA 125 Kitzbühel

Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Tag 2

ORF1Staffel 1Folge 4vom 14.07.2026
Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Tag 2

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Tennis: WTA 125 Kitzbühel

Folge 4: Tennis: WTA 125 Kitzbühel 2026 - Tag 2

96 Min.Folge vom 14.07.2026

Vorschau auf die Begegnungen | Sinja Kraus (AUT) - Caijsa Hennemann (SWE) | Wegen Regenunterbrechung: Höhepunkte von Yasmine Kabbaj (MAR) gegen Ekaterina Perelygina (AUT)

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