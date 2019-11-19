Namibia - Im Land der letzten RiesenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.11.2019: Namibia - Im Land der letzten Riesen
47 Min.Folge vom 19.11.2019
Namibia: Kein Land in Afrika hat mehr Platz für wilde Tiere. Doch der Schein trügt. Dort wo Menschen und Tiere aufeinander treffen, liegt viel Potential für Konflikte. Auch die Wilderei ist ein ständiges Thema. Um Spitzmaulnashörnern, Wüstenelefanten und Geparden verstärkt Schutz zu bieten, haben Experten der Regierung Namibias, Biologen und findige Privatiers faszinierende Strategien entwickelt.
