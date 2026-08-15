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The Beatles - Die Anfänge

The Beatles - Die Anfänge

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 15.08.2026
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The Beatles - Die Anfänge

Folge 2: The Beatles - Die Anfänge

53 Min.Folge vom 15.08.2026

Die Beatles sind bis heute die erfolgreichste Band aller Zeiten und prägen Musikgenerationen weltweit – als Gruppe und Solo-Künstler. Doch vor dem Ruhm und "Beatlemania"-Hype lebten John, Paul, George und Ringo ein ganz anderes Leben. Die Dokumentation zeigt die unbekannte Vorgeschichte der jungen Musiker mit Interviews und seltenem Archivmaterial. Bildquelle: ORF/PBS/Formative Productions/Mark Hayward

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