Die Eigentums-Verteilungs-Problematik

PULS 4Staffel 10Folge 10vom 25.11.2025
Folge 10: Die Eigentums-Verteilungs-Problematik

19 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Sheldon und Amy wollen es sich in Pennys Apartment gemütlich machen und umdekorieren. Daher möchte Sheldon einige Sachen aus seiner alten Wohnung rüberholen. Allerdings ist er nicht in der Lage, sich vernünftig mit Leonard über die Aufteilung der gemeinsamen Besitztümer zu einigen ... Zwischen Stuart und Raj entbrennt ein Wettkampf: Beide möchten für Howard und Bernadette da sein und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen.

