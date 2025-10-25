The Big Bang Theory
Folge 12: Keine hübschen Frauen!
21 Min.Folge vom 25.10.2025
Penny konnte endlich eine kleine Nebenrolle in einer bekannten TV-Serie ergattern und freut sich wie eine Schneekönigin. Beim gemeinsamen Fernsehabend mit der Clique muss sie jedoch feststellen, dass ihre Szene herausgeschnitten wurde. Penny ist bitter enttäuscht, und Leonard tritt mit seinen Trostversuchen ständig ins Fettnäpfchen. Die Krise ist unausweichlich ... Sheldon versucht unterdessen, Humor wissenschaftlich zu analysieren, um lustiger zu werden - zum Leidwesen von Amy.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen