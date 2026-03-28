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The Big Bang Theory

Die Erdnuss-Reaktion

ATV 2Staffel 1Folge 16vom 28.03.2026
Die Erdnuss-Reaktion

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The Big Bang Theory

Folge 16: Die Erdnuss-Reaktion

19 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6

Penny möchte eine Geburtstagsparty für Leonard veranstalten, doch der soll davon nichts mitbekommen. Sie setzt Sheldon unter Druck, mit ihr einkaufen zu gehen, während sich Howard um Leonard kümmern soll. Da er nicht auf Howards Ablenkungsmanöver reinfällt, täuscht Howard einen Erdnuss-Allergie-Anfall vor und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Bei der Rückkehr scheint die Party bereits gelaufen zu sein ...

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