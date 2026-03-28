The Big Bang Theory
Folge 16: Die Erdnuss-Reaktion
19 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6
Penny möchte eine Geburtstagsparty für Leonard veranstalten, doch der soll davon nichts mitbekommen. Sie setzt Sheldon unter Druck, mit ihr einkaufen zu gehen, während sich Howard um Leonard kümmern soll. Da er nicht auf Howards Ablenkungsmanöver reinfällt, täuscht Howard einen Erdnuss-Allergie-Anfall vor und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Bei der Rückkehr scheint die Party bereits gelaufen zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen