The Big Bang Theory
Folge 17: Schrödingers Katze
20 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
Penny trennt sich von ihrem Freund, da er intime Details aus dem gemeinsamen Liebesleben in seinem Blog veröffentlicht hat. Sie fragt sich daraufhin, wer der richtige Mann für sie wäre - ist es etwa Leonard? Nachdem sich beide Tipps von Sheldon geholt haben, ist klar: Sie müssen es miteinander versuchen. Nebenbei versucht Sheldon auch noch, Chinesisch zu lernen und dem Koch in seinem Lieblings-China-Restaurant das Kochen beizubringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen