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The Big Bang Theory

Schrödingers Katze

PULS 4Staffel 1Folge 17vom 19.02.2026
Schrödingers Katze

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The Big Bang Theory

Folge 17: Schrödingers Katze

20 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6

Penny trennt sich von ihrem Freund, da er intime Details aus dem gemeinsamen Liebesleben in seinem Blog veröffentlicht hat. Sie fragt sich daraufhin, wer der richtige Mann für sie wäre - ist es etwa Leonard? Nachdem sich beide Tipps von Sheldon geholt haben, ist klar: Sie müssen es miteinander versuchen. Nebenbei versucht Sheldon auch noch, Chinesisch zu lernen und dem Koch in seinem Lieblings-China-Restaurant das Kochen beizubringen.

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