Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Nowitzki-Provokation

PULS 4Staffel 10Folge 24vom 28.11.2025
Die Nowitzki-Provokation

Die Nowitzki-ProvokationJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 24: Die Nowitzki-Provokation

19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Während Amy in Princeton ist, trifft Sheldon eine alte Bekannte wieder: Dr. Ramona Nowitzki, die bereits als Studentin ein Auge auf ihn geworfen hatte und ihn nun ganz offensichtlich umgarnt. Bei der Clique schrillen alle Alarmglocken, auch Amy wittert Konkurrenz - nur Sheldon kapiert mal wieder gar nichts.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 9 Staffeln und Folgen