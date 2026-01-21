Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Entspannungs-Enttäuschung

ATV 2Staffel 11Folge 3vom 21.01.2026
Die Entspannungs-Enttäuschung

Die Entspannungs-EnttäuschungJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 3: Die Entspannungs-Enttäuschung

20 Min.Folge vom 21.01.2026

Im Schlaf zeigt Sheldon eine ganz neue Seite von sich - er scheint entspannt und frei von seinen Zwängen zu sein. Doch als er wieder erwacht, ist dieser neue Wesenszug wie weggeblasen. In gewohnt pedantischer Manier begibt er sich weiterhin auf die Suche nach dem perfekten Hochzeitsdatum für sich und Amy. Derweil duellieren Stuart und Raj um die Gunst von Bernadettes neuer Arbeitskollegin ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ATV 2
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 8 Staffeln und Folgen