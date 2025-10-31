Die Imitations-IrritationJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Die Imitations-Irritation
19 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Howard verkleidet sich an Halloween als Sheldon Cooper. Dem fällt das zunächst nicht auf, aber weil alle es wahnsinnig witzig finden, glaubt er, seine Freunde machen sich über ihn lustig. Da er sehr verletzt ist, verlangt Amy von Bernadette eine Entschuldigung, aber die sieht das nicht ein, da es sich lediglich um einen Halloweenspaß handelt. Auf der Party, die Leonard und Penny zu Halloween veranstalten, kommt es schließlich zum Eklat ...
The Big Bang Theory
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
