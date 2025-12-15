Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 2Folge 5vom 15.12.2025
Folge 5: Homo Novus Automobilis

20 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Leonard führt im Rahmen seiner Arbeit ein neues Forschungsprojekt durch, das von ihm nächtliches Arbeiten erfordert. Sheldon braucht daher eine neue Mitfahrgelegenheit zur Arbeit. Diese findet er abwechselnd in Penny, Howard und Raj - was sich als schlechte Idee entpuppt. Genervt von ihm drängen die Freunde Sheldon, den Führerschein zu machen. Sein Scheitern führt zu dem Entschluss, im Institut zu übernachten, bis Leonard sein Projekt beendet hat. Ob das eine gute Idee ist?

