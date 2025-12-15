The Big Bang Theory
Folge 5: Homo Novus Automobilis
20 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Leonard führt im Rahmen seiner Arbeit ein neues Forschungsprojekt durch, das von ihm nächtliches Arbeiten erfordert. Sheldon braucht daher eine neue Mitfahrgelegenheit zur Arbeit. Diese findet er abwechselnd in Penny, Howard und Raj - was sich als schlechte Idee entpuppt. Genervt von ihm drängen die Freunde Sheldon, den Führerschein zu machen. Sein Scheitern führt zu dem Entschluss, im Institut zu übernachten, bis Leonard sein Projekt beendet hat. Ob das eine gute Idee ist?
The Big Bang Theory
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen