The Big Bang Theory
Folge 7: Dessous auf der Oberleitung
21 Min.Folge vom 16.12.2025
Als Pennys TV-Anschluss gesperrt wird, weil sie ihre Gebühren nicht bezahlt hat, überzeugt sie Sheldon und Leonard davon, bei ihnen regelmäßig "America's Next Top Model" zu schauen. Howard und Raj, die zu Besuch sind, sind begeistert von den schönen Frauen und versuchen - nicht nur mit legalen Mitteln - das Haus der Topmodels ausfindig zu machen. Penny gerät in Streit mit Sheldon, nachdem sie unwissentlich gegen einige von seinen Regeln verstoßen hat. Eskaliert die Situation?
