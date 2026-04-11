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The Big Bang Theory

Stein, Schere, Spock

ATV 2Staffel 2Folge 8vom 11.04.2026
Stein, Schere, Spock

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The Big Bang Theory

Folge 8: Stein, Schere, Spock

20 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6

Mit Hilfe von "Schere-Stein-Papier" wollen Sheldon und Raj sich für einen Science-Fiction-Film entscheiden. Echse und Spock sollen das Spiel spannender machen ... Derweil stößt Howard dazu, der sich Möglichkeiten überlegt, Frauen abzuschleppen. Eine verhilft ihm zu einem Date mit der Ärztin Stephanie. Doch das Treffen verläuft anders als geplant: Schließlich ist es nicht Howard, der mit Stephanie zusammenkommt, sondern Leonard ...

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