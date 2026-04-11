The Big Bang Theory
Folge 8: Stein, Schere, Spock
20 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6
Mit Hilfe von "Schere-Stein-Papier" wollen Sheldon und Raj sich für einen Science-Fiction-Film entscheiden. Echse und Spock sollen das Spiel spannender machen ... Derweil stößt Howard dazu, der sich Möglichkeiten überlegt, Frauen abzuschleppen. Eine verhilft ihm zu einem Date mit der Ärztin Stephanie. Doch das Treffen verläuft anders als geplant: Schließlich ist es nicht Howard, der mit Stephanie zusammenkommt, sondern Leonard ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen