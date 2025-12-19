Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der Nordpol-Plan

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 19.12.2025
Der Nordpol-Plan

The Big Bang Theory

Folge 1: Der Nordpol-Plan

21 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Die vier Freunde kommen nach drei Monaten von ihrer Nordpol-Expedition zurück. Als Sheldon seinen wissenschaftlichen Erfolg feiern will, gestehen ihm Howard und Raj, dass die vermeintlich bahnbrechende physikalische Entdeckung nur ein Trick von ihnen war, um seinem diktatorischen Gehabe und seinen Launen zu entgehen. Doch Sheldon hat bereits der gesamten Uni davon erzählt ... Leonard und Penny wollen es miteinander versuchen, doch andauernd kommt ihnen etwas dazwischen.

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

