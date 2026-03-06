Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Mädels an der Bar

PULS 4Staffel 3Folge 11vom 06.03.2026
Mädels an der Bar

Mädels an der BarJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 11: Mädels an der Bar

19 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Leonards Mutter Beverly kündigt zu Weihnachten ihren Besuch an. Als Penny ihn darauf anspricht, warum er seiner Mutter nichts von ihrer Beziehung erzählt hat, gerät Leonard in Erklärungsnot. Aber Sheldon hat dafür eine einfache Begründung. Verwundert nimmt Leonard am Flughafen zur Kenntnis, dass seine Mutter und Sheldon seit Längerem Kontakt miteinander haben. Doch der Abend hält noch ein paar andere Überraschungen bereit ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen