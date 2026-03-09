The Big Bang Theory
Folge 12: Howards Phasen
19 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Howard und Leonard haben ein Doppeldate mit Bernadette und Penny. Als letztere von ihren Jobaussichten erzählt, die ihr eine Wahrsagerin prophezeit hat, lacht Leonard sie aus und stellt seine Beziehung zu Penny ernsthaft in Frage. Doch Howard redet ihm ins Gewissen. Raj bequatscht Sheldon, mit ihm auszugehen, um eine Frau kennenzulernen. Ob sich die hübschen und intelligenten Mädchen Abby und Martha auf die beiden einlassen?
