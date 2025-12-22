Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Terror in der Stadt der Rosen

PULS 4Staffel 3Folge 13vom 22.12.2025
Terror in der Stadt der Rosen

The Big Bang Theory

Folge 13: Terror in der Stadt der Rosen

20 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6

Als Sheldon und Leonard nach einem gemeinsamen Essen mit Raj und Howard in ihre Wohnung zurückkommen, müssen sie leider feststellen, dass eingebrochen worden ist. Sheldon fühlt sich von nun an zu Hause nicht mehr sicher und hockt Penny und Leonard ständig auf der Pelle. Daraufhin installiert Howard ein hochmodernes Sicherheitssystem, dem Sheldon jedoch selbst zum Opfer fällt. Er zieht entsprechende Konsequenzen ...

