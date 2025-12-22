Terror in der Stadt der RosenJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 13: Terror in der Stadt der Rosen
20 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Als Sheldon und Leonard nach einem gemeinsamen Essen mit Raj und Howard in ihre Wohnung zurückkommen, müssen sie leider feststellen, dass eingebrochen worden ist. Sheldon fühlt sich von nun an zu Hause nicht mehr sicher und hockt Penny und Leonard ständig auf der Pelle. Daraufhin installiert Howard ein hochmodernes Sicherheitssystem, dem Sheldon jedoch selbst zum Opfer fällt. Er zieht entsprechende Konsequenzen ...
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen