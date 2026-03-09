The Big Bang Theory
Folge 15: Freiflug nach Genf
21 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Der Valentinstag steht vor der Tür und die Freunde überlegen, wie sie ihn verbringen werden. Howard will mit Bernadette essen gehen, Sheldon ist es egal und Raj jammert herum, weil er Single ist und am Valentinstag alleine sein wird. Als Leonard erzählt, dass er zu einem Kongress nach Genf eingeladen wurde und an diesem Tag in der Schweiz sein wird, geht Sheldon begeistert sofort packen. Doch Leonard will nicht mit ihm, sondern mit Penny dorthin fahren ...
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen