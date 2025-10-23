The Big Bang Theory
Folge 16: Sheldon pro se
21 Min.Folge vom 23.10.2025
Die berühmte Comiclegende Stan Lee gibt eine Autogrammstunde in Stuarts Comicbuchladen. Sheldon, Howard, Raj und Leonard sind begeistert, dass sie die Gelegenheit bekommen, den großen Meister persönlich zu treffen. Allerdings entdeckt Howard zuvor, dass Sheldon wegen eines Fahrvergehens eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Sheldon weigert sich, das Bußgeld zu bezahlen und verteidigt sich selbst. Mit verheerenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen