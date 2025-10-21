Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Vierer ohne Sheldon

PULS 4Staffel 3Folge 21vom 21.10.2025
Vierer ohne Sheldon

Vierer ohne SheldonJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 21: Vierer ohne Sheldon

21 Min.Folge vom 21.10.2025

Sheldon erwartet Besuch von Dr. Elizabeth Plimpton, einer befreundeten Wissenschaftlerin. Da Elizabeth nicht gerne in Hotels wohnt, lädt Sheldon sie zu sich nach Hause ein. Raj und Leonard sind schwer beeindruckt, da sie ihre Arbeit sehr bewundern. Doch Elizabeth will mit Leonard noch mehr austauschen als wissenschaftliche Erkenntnisse. Nach einer gemeinsamen Nacht träumt Leonard bereits von einer neuen Beziehung - ohne zu ahnen, dass Elizabeth inzwischen weitergezogen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 9 Staffeln und Folgen