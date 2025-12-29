Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Wahrheit über den Fahrstuhl

PULS 4Staffel 3Folge 22vom 29.12.2025
20 Min.Folge vom 29.12.2025

Penny muss einen lautstarken Streit zwischen Leonard und Sheldon mitanhören, weil Leonard entgegen der "Mitbewohner-Vereinbarung" die Raumtemperatur um zwei Grad erhöhen wollte. Genervt steht Leonard schließlich vor Pennys Tür und bittet um Asyl. Um über den Ärger hinwegzukommen, erzählt er ihr die Geschichte, wie er Sheldon kennengelernt hat und wie die beiden zu Mitbewohnern geworden sind. Dabei klärt sich auch die Frage, warum das Haus keinen Fahrstuhl mehr hat.

PULS 4
