The Big Bang Theory
Folge 22: Die Wahrheit über den Fahrstuhl
20 Min.Folge vom 29.12.2025
Penny muss einen lautstarken Streit zwischen Leonard und Sheldon mitanhören, weil Leonard entgegen der "Mitbewohner-Vereinbarung" die Raumtemperatur um zwei Grad erhöhen wollte. Genervt steht Leonard schließlich vor Pennys Tür und bittet um Asyl. Um über den Ärger hinwegzukommen, erzählt er ihr die Geschichte, wie er Sheldon kennengelernt hat und wie die beiden zu Mitbewohnern geworden sind. Dabei klärt sich auch die Frage, warum das Haus keinen Fahrstuhl mehr hat.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen