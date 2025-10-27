The Big Bang Theory
Folge 23: Nie mehr dumme Typen
20 Min.Folge vom 27.10.2025
Leonard, Howard, Sheldon und Raj wollen auf dem Dach ein Laser-Experiment durchführen. Als Leonard Penny dazuholen will, lernt er gleich ihren neuen Freund kennen - Zack, muskulös und gutaussehend. Allerdings hat Zack ein Manko: Er ist strohdoof. Indes suchen Howard und Raj im Internet nach der perfekten Frau für Sheldon und beantworten jede Frage so, wie Sheldon sie beantworten würde. Und tatsächlich finden sie sein Pendant ...
