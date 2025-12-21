Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 4vom 21.12.2025
21 Min.Folge vom 21.12.2025

Als die Freunde darüber sprechen, wie sie Thanksgiving verbringen werden, bricht Raj plötzlich in Tränen aus. Ihm droht die Abschiebung, da seine Forschungsarbeit keine Ergebnisse zeigt und sein Visum nicht verlängert wird, wenn die Uni ihn entlässt. Alle sind sich einig, dass Raj einen neuen Job braucht. Er bewirbt sich für ein interessantes Forschungsprojekt und hat die Stelle schon fast in der Tasche. Als er es aber vermasselt, schlägt Sheldon ihm vor, für ihn zu arbeiten.

PULS 4
