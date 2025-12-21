The Big Bang Theory
Folge 4: Für ihn oder mit ihm
21 Min.Folge vom 21.12.2025
Als die Freunde darüber sprechen, wie sie Thanksgiving verbringen werden, bricht Raj plötzlich in Tränen aus. Ihm droht die Abschiebung, da seine Forschungsarbeit keine Ergebnisse zeigt und sein Visum nicht verlängert wird, wenn die Uni ihn entlässt. Alle sind sich einig, dass Raj einen neuen Job braucht. Er bewirbt sich für ein interessantes Forschungsprojekt und hat die Stelle schon fast in der Tasche. Als er es aber vermasselt, schlägt Sheldon ihm vor, für ihn zu arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen