The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 04.03.2026
Folge 5: Der Mann, der seine Omi liebte

21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Im Comicbuchladen findet ein Karten-Turnier statt. Weil Raj unbedingt das Preisgeld gewinnen will, bittet er Sheldon, mit ihm dort teilzunehmen. Zuerst hat Sheldon kein Interesse, da für ihn das Spiel keine Herausforderung darstellt. Aber dann erfährt er, dass sein Erzfeind Wil Wheaton auch dabei ist. Mit dem "Star Trek"-Darsteller hat Sheldon noch eine Rechnung offen, nachdem er einst als Fan von ihm im Stich gelassen wurde. Nun sieht er die Zeit gekommen, sich zu rächen ...

PULS 4
