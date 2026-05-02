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The Big Bang Theory

Die Racheformel

ATV 2Staffel 3Folge 9vom 02.05.2026
Die Racheformel

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The Big Bang Theory

Folge 9: Die Racheformel

20 Min.Folge vom 02.05.2026

Howard hat wieder ein Date mit Pennys Arbeitskollegin Bernadette. Während Bernadette auf eine Entscheidung wartet, phantasiert Howard in seinen Tagträumen von Katee Sackhoff, dem Star aus Battlestar Galactica, mit der er ein fiktives Date hat. Sheldon bereitet sich auf ein telefonisches Radio-Interview über seine vermeintliche Entdeckung am Nordpol vor. Während des Gesprächs pumpt Kripke Helium in sein Büro und sorgt dafür, dass Sheldon sich mit seiner Cartoon-Stimme blamiert.

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