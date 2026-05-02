The Big Bang Theory
Folge 9: Die Racheformel
20 Min.Folge vom 02.05.2026
Howard hat wieder ein Date mit Pennys Arbeitskollegin Bernadette. Während Bernadette auf eine Entscheidung wartet, phantasiert Howard in seinen Tagträumen von Katee Sackhoff, dem Star aus Battlestar Galactica, mit der er ein fiktives Date hat. Sheldon bereitet sich auf ein telefonisches Radio-Interview über seine vermeintliche Entdeckung am Nordpol vor. Während des Gesprächs pumpt Kripke Helium in sein Büro und sorgt dafür, dass Sheldon sich mit seiner Cartoon-Stimme blamiert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen