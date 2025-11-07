The Big Bang Theory
Folge 1: Der Schlampen-Reflex
21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Sheldon versteht nicht, was Penny mit dem Satz "Es ist nicht das, wonach es aussieht" gemeint hat, denn offensichtlich hat sie mit Raj geschlafen. Penny kann nach der Nacht mit Raj ihren Freunden nicht mehr unter die Augen treten und flüchtet zu Amy. Raj spürt sie dort jedoch auf und drängt sie, eine Beziehung mit ihm einzugehen - sie weist ihn sanft, aber entschieden zurück. Schließlich stellt sich heraus, dass die beiden überhaupt keinen Sex hatten, da Penny zu betrunken war.
Weitere Folgen in Staffel 5
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
