The Big Bang Theory
Folge 11: Das Speckerman-Trauma
20 Min.Folge vom 09.01.2026
Leonard ist irritiert, als sich Jimmy Speckerman, der ihn während der Highschool-Zeit auf übelste Art und Weise gemobbt hat, mit ihm in einer Bar treffen will. Nach einigem Hin und Her beschließt er, seinen Peiniger von einst zu treffen und von ihm eine Entschuldigung für all die Gräueltaten zu fordern. Als Leonard zögert, ihm eine vorbereitete Liste vorzulegen, greift Sheldon ein und macht Jimmy klar, wie sehr Leonard unter ihm gelitten hat ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen