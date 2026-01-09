Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Penny und Leonard 2.0

PULS 4Staffel 5Folge 13vom 09.01.2026
Penny und Leonard 2.0

The Big Bang Theory

Folge 13: Penny und Leonard 2.0

21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6

Sheldon packt vor der Wohnungstür einen Mr. Spock-Pappaufsteller aus und macht dabei eine üble Entdeckung. Währenddessen fasst sich Leonard ein Herz und lädt Penny zum Abendessen ein. Amy und Bernadette rätseln, warum er Penny wieder ausführt. Schaffen es die beiden etwa, erneut ein Paar zu werden? Howard, Raj und Sheldon verstehen gar nicht, warum sich Leonard wieder auf Penny einlassen will und sind gegen eine Beziehung der beiden. Wer wird am Ende eine Enttäuschung erleben?

