The Big Bang Theory
Folge 13: Penny und Leonard 2.0
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Sheldon packt vor der Wohnungstür einen Mr. Spock-Pappaufsteller aus und macht dabei eine üble Entdeckung. Währenddessen fasst sich Leonard ein Herz und lädt Penny zum Abendessen ein. Amy und Bernadette rätseln, warum er Penny wieder ausführt. Schaffen es die beiden etwa, erneut ein Paar zu werden? Howard, Raj und Sheldon verstehen gar nicht, warum sich Leonard wieder auf Penny einlassen will und sind gegen eine Beziehung der beiden. Wer wird am Ende eine Enttäuschung erleben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen