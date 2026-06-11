Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Spaß mit Flaggen

PULS 4Staffel 5Folge 14vom 11.06.2026
Spaß mit Flaggen

Spaß mit FlaggenJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 14: Spaß mit Flaggen

20 Min.Folge vom 11.06.2026

Während Sheldon sein Wissen über Flaggen per Video-Podcast in die Welt verbreiten will, diskutieren Leonard und Penny über ihre mögliche Zukunft als Paar. Penny hat große Angst, dass sie eine neue Beziehung mit Leonard wieder aus einem plötzlichen Impuls heraus beenden könnte. Doch Leonard wäre nicht Leonard, hätte er nicht eine äußerst rationale Lösung für dieses Problem. Auch Raj ist dem Bann einer Frau erlegen - doch irgendwas stimmt nicht an dieser seltsamen Liaison ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen