The Big Bang Theory
Folge 14: Spaß mit Flaggen
20 Min.Folge vom 11.06.2026
Während Sheldon sein Wissen über Flaggen per Video-Podcast in die Welt verbreiten will, diskutieren Leonard und Penny über ihre mögliche Zukunft als Paar. Penny hat große Angst, dass sie eine neue Beziehung mit Leonard wieder aus einem plötzlichen Impuls heraus beenden könnte. Doch Leonard wäre nicht Leonard, hätte er nicht eine äußerst rationale Lösung für dieses Problem. Auch Raj ist dem Bann einer Frau erlegen - doch irgendwas stimmt nicht an dieser seltsamen Liaison ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen