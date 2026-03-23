Die MitbewohnervereinbarungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 15: Die Mitbewohnervereinbarung
20 Min.Folge vom 23.03.2026
Sheldons vierteljährliche Notfallübung reißt Leonard aus dem Schlaf. Als Sheldon am nächsten Tag auch noch von Leonard verlangt, ihn trotz totaler Übermüdung zum Zahnarzt zu fahren, eskaliert die Situation ... Howard fiebert seinem Ausflug ins All entgegen. Raj überlegt sich für ihn einen schnittigen Spitznamen, den aber eigentlich die anderen Astronauten vergeben. Rajs Versuch, die Astronauten bei Howards Namensgebung zu beeinflussen, geht ordentlich daneben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen