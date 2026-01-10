Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 5Folge 16vom 10.01.2026
21 Min.Folge vom 10.01.2026

Der Universitätspräsident zwingt Sheldon, endlich seinen Urlaub zu nehmen. Sheldon ist fassungslos, da er ohne Arbeit nichts mit sich anzufangen weiß und beschließt, bei Amy im Labor auszuhelfen. Auch Bernadette hat ein Problem: Ihr Vater möchte, dass sie für die Ehe mit Howard auf einen Ehevertrag besteht, da sie mehr verdient als ihr Zukünftiger. Das verletzt Howard in seiner Ehre und so beschließt er, mit Bernadettes Vater, einem Waffennarr, ein Männergespräch zu führen ...

PULS 4
