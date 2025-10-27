The Big Bang Theory
Folge 2: Der Seuchensessel
19 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6
Priya ist mittlerweile in Indien, sodass Leonard und sie ständig miteinander skypen - zum Leidwesen von Sheldon, der kurzerhand zu Penny flüchtet. Sheldon ist äußerst angetan von Pennys neuem Sessel, den er ausgesprochen bequem findet. Als Penny beiläufig erwähnt, dass sie den Sessel im Müll gefunden hat, ist er entsetzt. Derweil versucht Leonard - von Howard auf die Idee gebracht - mit Priya via Internet Cybersex zu praktizieren. Er scheitert jedoch kläglich ...
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen