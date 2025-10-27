Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Seuchensessel

PULS 4Staffel 5Folge 2vom 27.10.2025
Der Seuchensessel

Der SeuchensesselJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 2: Der Seuchensessel

19 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6

Priya ist mittlerweile in Indien, sodass Leonard und sie ständig miteinander skypen - zum Leidwesen von Sheldon, der kurzerhand zu Penny flüchtet. Sheldon ist äußerst angetan von Pennys neuem Sessel, den er ausgesprochen bequem findet. Als Penny beiläufig erwähnt, dass sie den Sessel im Müll gefunden hat, ist er entsetzt. Derweil versucht Leonard - von Howard auf die Idee gebracht - mit Priya via Internet Cybersex zu praktizieren. Er scheitert jedoch kläglich ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen