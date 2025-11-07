Probewohnen bei MutternJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Probewohnen bei Muttern
20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Nach einem gemeinsamen Dinner gehen Howard und Bernadette mit Raj ins Kino, Penny muss arbeiten und Sheldon will in einen Eisenbahnladen. So kommt es, dass Leonard plötzlich allein mit Amy in seiner Wohnung ist. Er ist irritiert, dass ihr das gar nichts auszumachen scheint. Howard möchte, dass Bernadette nach ihrer Hochzeit bei ihm und seiner Mutter einzieht - Bernadette ist vollkommen entsetzt. Howard schlägt ihr daraufhin ein Probewohnen übers Wochenende vor ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen