PULS 4Staffel 5Folge 6vom 08.01.2026
Folge 6: Mamis Liebling

21 Min.Folge vom 08.01.2026

Sheldons Mutter Mary ist zu Besuch. Doch die Freude währt nicht lange: Statt von seiner Mutter ein Brathähnchen zubereitet zu bekommen, geht sie lieber auf Leonards Vorschlag ein, Sushi essen zu gehen. Sheldon hat zudem ein Unterhaltungsprogramm für Mary ausgearbeitet. Er muss aber schockiert zur Kenntnis nehmen, dass seine Mutter den Besuch eines Vortrags mit einem Nobelpreisträger ablehnt und stattdessen lieber mit den anderen eine Stadtrundfahrt macht.

