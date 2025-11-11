The Big Bang Theory
Folge 7: Ein guter Kerl
20 Min.Folge vom 11.11.2025
Es ist Halloween: Howard, Raj und Leonard spielen Sheldon einen Streich, bei dem er nicht nur in Ohnmacht fällt, sondern sich auch in die Hose macht. Rache ist süß! Sheldon versucht nun seinerseits, den Freunden einen Streich zu spielen - er scheitert jedoch. Leonard lernt im Comicbuchladen die hübsche Alice kennen. Nach einer ersten Knutscherei in seiner Wohnung folgt das zweite Date. Doch schon bald wird Leonard von Gewissenbissen geplagt, schließlich ist er mit Priya liiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
The Big Bang Theory
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen