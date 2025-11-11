Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Ein guter Kerl

PULS 4Staffel 5Folge 7vom 11.11.2025
Ein guter Kerl

The Big Bang Theory

Folge 7: Ein guter Kerl

20 Min.Folge vom 11.11.2025

Es ist Halloween: Howard, Raj und Leonard spielen Sheldon einen Streich, bei dem er nicht nur in Ohnmacht fällt, sondern sich auch in die Hose macht. Rache ist süß! Sheldon versucht nun seinerseits, den Freunden einen Streich zu spielen - er scheitert jedoch. Leonard lernt im Comicbuchladen die hübsche Alice kennen. Nach einer ersten Knutscherei in seiner Wohnung folgt das zweite Date. Doch schon bald wird Leonard von Gewissenbissen geplagt, schließlich ist er mit Priya liiert.

