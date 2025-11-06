The Big Bang Theory
Folge 21: Abschluss-Probleme
19 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6
Als Sheldon erfährt, dass seine Lieblingsserie abgesetzt wurde, gerät er in eine Krise: Das Finale der letzten Staffel hatte einen Cliffhanger, und der Nerd muss nun unbedingt wissen, wie es weitergegangen wäre. Amy nimmt Sheldons penetrante Nachforschungen zum Anlass, seinen Zwang, Dinge zu beenden, zu kurieren. Zwischen Raj und Lucy läuft es ganz gut - bis Raj im Internet auf ihren Blog stößt und darin einige Dinge über sich liest, die ihn sehr verunsichern ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen