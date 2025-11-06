Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Abschluss-Probleme

PULS 4Staffel 6Folge 21vom 06.11.2025
Abschluss-Probleme

The Big Bang Theory

Folge 21: Abschluss-Probleme

19 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Als Sheldon erfährt, dass seine Lieblingsserie abgesetzt wurde, gerät er in eine Krise: Das Finale der letzten Staffel hatte einen Cliffhanger, und der Nerd muss nun unbedingt wissen, wie es weitergegangen wäre. Amy nimmt Sheldons penetrante Nachforschungen zum Anlass, seinen Zwang, Dinge zu beenden, zu kurieren. Zwischen Raj und Lucy läuft es ganz gut - bis Raj im Internet auf ihren Blog stößt und darin einige Dinge über sich liest, die ihn sehr verunsichern ...

