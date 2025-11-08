Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Klozilla

ATV 2Staffel 7Folge 20vom 08.11.2025
Klozilla

KlozillaJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 20: Klozilla

20 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Nach einer bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckung, an der er nicht beteiligt war, beginnt Sheldon daran zu zweifeln, ob seine eigene Forschung wirklich sinnvoll ist. Schließlich genießt die String-Theorie, an der er arbeitet, den Ruf, nie bewiesen werden zu können. Howard hingegen kann es kaum erwarten, Rajs Flamme Emily zu treffen. Als es dann allerdings so weit ist, stellt er fest, dass er die junge Frau schon kennt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ATV 2
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 6 Staffeln und Folgen