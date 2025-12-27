The Big Bang Theory
Folge 20: Die Hütte im Wald
19 Min.Folge vom 03.02.2026
Da Sheldon völlig von dem Wald begeistert ist, in den ihn seine Virtual-Reality-Brille entführt, überreden ihn Penny, Leonard und Amy, einen Ausflug zu einer Hütte in einem echten Wald zu machen. Auf der Hütte angekommen, regnet es in Strömen und die Freunde beschließen, ein Trinkspiel zu spielen - mit ungeahnten Folgen. Howard und Bernadette müssen unterdessen Raj zügeln, der vor lauter Vorfreude auf das Baby fast durchdreht.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen