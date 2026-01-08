Das Warteschlangen-ProblemJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 23: Das Warteschlangen-Problem
18 Min.Folge vom 08.01.2026
Leonard bringt Penny dazu, seine Mutter vom Flughafen abzuholen. Krampfhaft versucht Penny, einen Zugang zu Beverly zu bekommen, doch die Psychoanalytikerin kommt ihr keinen Schritt entgegen. Die Jungs wollen unterdessen ein exklusives "Avengers"-Screening besuchen, doch Sheldon kann nicht mit: Er ist mit Amy zum Shoppen verabredet. Er findet allerdings eine unkonventionelle Möglichkeit, um doch ins Kino zu gehen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen