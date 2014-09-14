Staffel 1Folge 1vom 14.09.2014
Ankunft in AndalusienJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Teens
Folge 1: Ankunft in Andalusien
138 Min.Folge vom 14.09.2014Ab 12
Dass ab sofort Teamgeist angesagt ist, erleben die zwölf "The Biggest Loser Teens"-Teilnehmer bereits bei ihrer Ankunft im andalusischen Camp. Welcher der drei Mannschaften gelingt es, ihr schweres Gepäck als erste über einen 1-km-Parcours ins Ziel zu bringen? Im Camp leben die Kandidaten erstmals in Vierer-WGs - und müssen sich schon bald mit den persönlichen Befindlichkeiten der neuen Mitbewohner auseinandersetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser - Teens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Gesundheit, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen