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The Challenge All Stars: Rivals

MTV liveStaffel 5Folge 1vom 26.08.2026
Staraufgebot bei der Ankunft

Staraufgebot bei der AnkunftJetzt kostenlos streamen

The Challenge All Stars: Rivals

Folge 1: Staraufgebot bei der Ankunft

43 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Eine Gruppe von 26 Teilnehmern verbünden sich mit ihren Feinden aus vergangenen Staffeln. Während bei einigen die Feindschaft wieder aufflammt, lernen die Rivalen schnell, dass sie zusammenarbeiten müssen, um ihren Anteil am Hauptpreis zu gewinnen.

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