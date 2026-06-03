Staffel 3Folge 1vom 03.06.2026
Ein All Star wird geborenJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 1: Ein All Star wird geboren
43 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Alle Finalisten oder Gewinner, kommen nach Panama, um gegeneinander anzutreten. Alle Augen sind auf die berüchtigten Wes und Veronica gerichtet, und sowohl ihre Feinde als auch ihre Freunde fragen sich, was für ein Ärger sie erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany