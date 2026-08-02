Staffel 3Folge 10vom 02.08.2026
Kampf um die KroneJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 10: Kampf um die Krone
47 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
TJ sorgt für einige Wendungen während die Spieler um die Krone und ihren Teil des Preisgeldes von 500.000 $ kämpfen. TJ serviert einen der ekligsten Checkpoints in der 'Challenge'-Geschichte, der einige All Stars bis ins Mark erschüttert.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany