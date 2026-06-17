Staffel 3Folge 3vom 17.06.2026
Baumhaus des SchreckensJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 3: Baumhaus des Schreckens
44 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Bei einer halbnackten Schlamm-Challenge halten sich die "All Stars" nicht zurück und ringen darum, zu kontrollieren, wer in die Arena kommt. Die neue Baumhaus-Allianz setzt alles in Gang, um die Spieler zu zerstören, die ihr im Weg stehen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany