Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 3vom 17.06.2026
Baumhaus des Schreckens

Baumhaus des SchreckensJetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 3: Baumhaus des Schreckens

44 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Bei einer halbnackten Schlamm-Challenge halten sich die "All Stars" nicht zurück und ringen darum, zu kontrollieren, wer in die Arena kommt. Die neue Baumhaus-Allianz setzt alles in Gang, um die Spieler zu zerstören, die ihr im Weg stehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Challenge: All Stars
MTV live

The Challenge: All Stars

Alle 1 Staffeln und Folgen