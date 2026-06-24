Staffel 3Folge 4vom 24.06.2026
Sie ist zurück!Jetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 4: Sie ist zurück!
45 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
TJ sorgt für eine Begegnung mit der Vergangenheit und eine neue Rivalität entsteht. Bei einer Challenge geht es für manche Spieler hoch hinaus, während andere zu Boden gehen. Zwielichtige Schachzüge sorgen für epische Konfrontationen in der Arena.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany