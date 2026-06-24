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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 4vom 24.06.2026
Sie ist zurück!

Sie ist zurück!Jetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 4: Sie ist zurück!

45 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

TJ sorgt für eine Begegnung mit der Vergangenheit und eine neue Rivalität entsteht. Bei einer Challenge geht es für manche Spieler hoch hinaus, während andere zu Boden gehen. Zwielichtige Schachzüge sorgen für epische Konfrontationen in der Arena.

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