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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 5vom 01.07.2026
Mehr als Freunde?

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The Challenge: All Stars

Folge 5: Mehr als Freunde?

46 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Grenzen werden gezogen, als mehrere All-Stars sich gegen die Konkurrenz verbünden. Zwei Spieler landen im Rampenlicht, als ein Veteran sie beschuldigt, mehr als bloß Verbündete zu sein. Ein All-Star gefährdet das Spiel eines Freundes und büßt dafür.

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