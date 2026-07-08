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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 6vom 08.07.2026
Die Rache der All Stars

Die Rache der All StarsJetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 6: Die Rache der All Stars

44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Mehrere Teilnehmer gehen aufs Ganze, um das Machtgleichgewicht im Haus zu kippen. Eine aufreibende Challenge treibt die Spieler ans Limit und bringt einige Rivalitäten zum Kochen. In der letzten Minute gibt es einen großen Schock für alle.

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