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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 4Folge 10vom 13.05.2026
Ein guter Tag

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The Challenge: All Stars

Folge 10: Ein guter Tag

43 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Nachdem er die ganze Saison nach einem Sieg verlangt hat, um in die Arena zu gehen und sich einen Stern zu verdienen, setzt ein Spieler alles aufs Spiel, um sich zu rehabilitieren. Ein schrulliger All-Star sieht sein Spiel wieder einmal gefährdet.

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