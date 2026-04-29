Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 4Folge 8vom 29.04.2026
Das Damengambit

Das DamengambitJetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 8: Das Damengambit

45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Zwei Challenge-Königinnen nutzen die Gelegenheit, um einen Ritter zu verfolgen, der ihren Stern erbittert verteidigt. Ein All-Star vertraut sich einem alten Rivalen an, während Beziehungsprobleme ihr Spiel zu beherrschen drohen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Challenge: All Stars
MTV live

The Challenge: All Stars

Alle 1 Staffeln und Folgen