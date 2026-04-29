Staffel 4Folge 8vom 29.04.2026
Das DamengambitJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 8: Das Damengambit
45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Zwei Challenge-Königinnen nutzen die Gelegenheit, um einen Ritter zu verfolgen, der ihren Stern erbittert verteidigt. Ein All-Star vertraut sich einem alten Rivalen an, während Beziehungsprobleme ihr Spiel zu beherrschen drohen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 4: MTV Germany